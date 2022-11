Diebe haben am Montagabend gegen 19.30 Uhr, den Kofferraum des Autos einer 39-Jährigen leergeräumt, das auf dem Parkplatz eines Supermarkts stand. Laut Polizei wollte die Frau einige Snacks besorgen und ließ den Fahrzeugschlüssel stecken – denn ihre Familienangehörigen wollten im Auto warten. Nach kurzer Zeit hätten sie sich jedoch entschlossen ebenfalls in den Discounter zu gehen und vergaßen den Fahrzeugschlüssel mitzunehmen. Als die Familie dann mit ihrem Einkauf zurückkehrte, stellte sie den Beamten zufolge fest, dass sämtlicher Inhalt des Kofferraums gestohlen wurde. Dort sei bereits Reisegepäck verstaut gewesen, weil die 39-Jährige am nächsten Tag in den Urlaub fahren wollte. Gestohlen wurden so laut Polizei zwei Reisekoffer, eine schwarze Laptoptasche, mehrere Laptops, ein Mobiltelefon und hochwertige Markenhandtaschen. Hinweise unter Telefon 0621-718490.