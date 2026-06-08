Drei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Mannheim schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Fahrer mit seinem VW-Bus von der B38 kommend an der Abfahrt Vogelstang in Richtung Magdeburger Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er offenbar die Vorfahrt eines Hyundai.

Durch den Zusammenstoß wurden der 33 Jahre alte Fahrer des Hyundai sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 31 und 27 Jahren schwer verletzt. Sie mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Nähere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.Der VW-Bus-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren trotz der Kollision noch fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.