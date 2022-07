Unmittelbar vor dem Polizeirevier in der Innenstadt hat ein Mann am Mittwoch an einen geparkten Streifenwagen uriniert. Bei dem 28-Jährigen wurden 2,8 Promille Blutalkohol gemessen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, überraschte den Obdachlosen eine Fußstreife gegen 9.45 Uhr. Bei seinem Fluchtversuch schlug er einem 58-jährigen Anwohner mit der Faust derart heftig ins Gesicht, dass dieser vor Ort medizinisch versorgt werden muste.

Gegen den Täter war ein Haftbefehl wegen diverser Ladendiebstähle erlassen worden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von fast 2,8 Promille. Er ist in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Ihn erwartet nun eine weitere Strafanzeige der Staatsanwaltschaft.