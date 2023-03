Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Impfaktion ohne Priorisierung, ein Angebot für einen ganzen Stadtteil: Auf der Hochstätt in Mannheim sind die Bewohner dieser Tage zur Impfung vor Ort aufgerufen. Die Nachfrage ist groß und das Pilotprojekt soll der Anfang für weitere Kampagnen in Quartieren mit hoher Corona-Inzidenz sein. Ab Montag ist die Neckarstadt-West an der Reihe.

„Los geht’s! Wer will als Erstes?“, fragt eine Dame im weißen Kittel in die Runde, als sich um 9 Uhr die Tür des Quartierbüros auf der Hochstätt öffnet.