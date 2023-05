Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Stadthaus an exponierter Stelle in der Mannheimer Innenstadt ist gescheitert. Sowohl die Haustechnik als auch der Mieter-Mix hat sich als problematisch erwiesen. Hinter den Kulissen haben die politischen Gremien nun eine Entscheidung getroffen, was mit der Immobilie passieren soll.

Umstritten ist das Stadthaus am Mannheimer Paradeplatz im Quadrat N1 seit seiner Einweihung vor drei Jahrzehnten. Jetzt läutet die Stadtverwaltung das Ende des Gebäudes ein. Bis es allerdings wirklich