Im Mozartsaal des Rosengartens werden sich am Freitag kurz nach 11 Uhr alle Augen auf Peter Kurz richten. Welche Worte wird der Oberbürgermeister wählen?

Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass in Mannheim zum ersten Mal über die Neuauflage einer Bundesgartenschau nachgedacht wurde. Genauer gesagt, passierte das im Jahr 2011. Es war noch nicht lange her, dass die amerikanische Armee ihren Rückzug aus Mannheim angekündigt hatte. Die Stadt sprach über die Umwidmung der Kasernengelände in zivile Flächen und über die 50-Millionen-Spende des SAP-Mitbegründers Hans-Werner Hector und dessen Ehefrau für einen Kunsthallen-Neubau.

In diesem Jahr schließt sich gewissermaßen ein Kreis: Am 14. April beginnt auf einem einstigen Militärareal die Bundesgartenschau. Das Mega-Ereignis steht freilich auch beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitag im Rosengarten im Mittelpunkt. Das Bürgerfest steht unter dem Motto „Fenster in eine nachhaltige Zukunft: Die BUGA 23“. Die Ansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) im Mozartsaal wird für ihn so oder so zu etwas ganz Besonderem – es wird seine letzte sein. Der Jurist und Familienvater hat auf eine erneute Kandidatur für die OB-Wahl am 18. Juni verzichtet.

Vorgeschmack auf Musical

Nach den Corona-Turbulenzen findet der Neujahrsempfang wieder mit Besuchern am Dreikönigstag statt. Foto: Jens Kalaene/dpa

Der Empfang des Oberbürgermeisters beginnt um 11 Uhr. Seine Rede dauert meist so um die 15 Minuten. Die Festrede hält Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Andrea Gebhard. Die aktuelle Präsidentin der Bundesarchitektenkammer war von 2000 bis 2006 Geschäftsführerin der Buga 2005 München GmbH. Das künstlerische Programm gestalten das Kurpfälzische Kammerorchester, das Tanz-Ensemble der Junior Dance Company und das EinTanzHaus. Außerdem gibt es einen Auszug aus dem Joy-Fleming-Musical, eine Hommage an die gleichnamige Künstlerin, zu sehen. Die Premiere von „Ein Lied kann eine Brücke sein“ folgt am 11. Mai – bei der Bundesgartenschau.

Nach dem Programm im Mozartsaal geht es um 13 Uhr auf den Fluren des Rosengartens weiter. Was das Publikum hier erwartet, gestalten Mannheimer Vereine, Organisationen und Institutionen. Die Stadt kündigt Informationen, Mitmachaktionen und Unterhaltung mit Musik, Sport und Tanz im gesamten Haus an.

Alles zur Mega-Veranstaltung

Freilich gibt es dort auch einen Ausblick auf das, was von 14. April bis 8. Oktober auf dem Spinelli-Gelände an der Grenze von Feudenheim und Käfertal sowie im Luisenpark geplant ist. Die Sonderausstellung auf der Ebene 0 im Rosengarten soll deshalb die räumlichen und thematischen Schwerpunkte der Bundesgartenschau in sechs Bereichen zeigen: Spinellipark, Luisenpark, Blumenschauen, Experimentierfeld, Campus und Lebenskunst-Bühne. Die Besucher sollen aber auch erfahren, wie sich die Veranstaltung in den übergeordneten Stadtentwicklungsprozess einfügt. Im Kern geht es dabei um den Neubau von Wohn- und Gewerbegebieten sowie um einen Grünzug, der die Luft in Mannheim verbessern und im Sommer abkühlen soll.