Der Kampf um Fachkräfte wird immer kreativer geführt. Wohnungen speziell für Auszubildende sollen nun in Mannheim den Wirtschaftsstandort stärken. Mehrere Unternehmen haben schon im großen Stil Appartements angemietet.

Studentenwohnheime kennt man. Häuser, in denen Wohnraum speziell für Auszubildende angeboten wird, gibt es so gut wie gar nicht. In der Metropolregion Rhein-Neckar findet man jedoch