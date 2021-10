Die Abendakademie will nach einer harten Zeit Kunden zurückgewinnen. Dabei setzt die Mannheimer Volkshochschule auf einen Mix von Präsenz- und Olineangeboten. Für die Höhepunkte des Programms müssen Interessierte ihre Laptops zuklappen.

Die Mannheimer Abendakademie ist wieder da: „Schmieden Sie mit uns neue Pläne“, rief Geschäftsführerin Susanne Deß die Bewohner der Metropolregion auf. Denn Corona habe einiges verändert. Veränderungen, die letztlich von jedem Einzelnen getragen werden müssen. Unter den rund 830 Angeboten, egal ob online oder in Präsenz, sei für jeden etwas zur Stärkung von Körper und Geist dabei.

Wie schon in den beiden Vorjahren plant die Volkshochschule als Institut der Erwachsenenbildung mehrgleisig. Deutlich wird das am aktuellen Programm-Magazin. Das erscheint demnächst in gedruckter Form und ist dann schon wieder überholt. „Deshalb lohnt es sich, immer wieder auch einen Blick auf die Internetseite der Abendakademie zu werfen, denn dort wird das Angebot ständig aktualisiert und erweitert“, warb Sprecherin Sabine Gromball.

Ein Grund für mögliche Veränderungen sei das noch immer weitestgehend fehlende Angebot in den Vororten: „Wir dürfen noch immer nicht in die Schulen hinein“, sagt Deß. Sobald dies die Pandemie-Bedingungen wieder zulassen, werde man das Angebot entsprechend ausweiten.

Weiter viele Online-Angebote

Vielfalt ist schon jetzt Trumpf, obwohl die Abendakademie wie alle Einrichtungen unter der Pandemie gelitten hat. „Wenn auch nicht so sehr wie der Durchschnitt der Volkshochschulen im Land“, betont die Geschäftsführerin. Während die Einrichtungen in Baden-Württemberg im Durchschnitt ihr Angebot um 41 Prozent zurückgeschraubt haben, ist in Mannheim von einem Drittel die Rede. „Aber auch bei uns sind die Teilnehmerzahlen im Vergleich von 2019 zu 2020 um die Hälfte zurückgegangen.“

Deß hofft, mit dem vielfältigen und hybriden Angebot bis Ende Januar wieder Menschen für die Abendakademie zurückzugewinnen. Zum Beispiel mit der Lesung „Wie prägte der Nationalsozialismus Familien“ von der Historikerin und Stauffenberg-Enkelin Sophie von Bechtolsheim am 23. November oder dem kostenlosen Online-Vortrag „Abzocke im Nachhaltigkeitsmantel? Greenwashing bei Finanzprodukten“ am 10. November. Überhaupt spielen Online-Angebote weiter eine große Rolle. „Wir hatten im Vorjahr 10.000 Onlinestunden. Das wird auch in Zukunft nicht zurückgehen“, sagt Deß. Man sei in dieser Hinsicht auch technisch gut ausgestattet.

Analog und in Präsenz sind allerdings die Höhepunkte des Programms geplant – etwa der Rundgang auf den Spuren von Nora Noés Roman „Mitten im Jungbusch“ am 7. November oder der französischsprachige Stadtrundgang am 14. November als Mischung aus Fremdsprachenauffrischung und Heimatkunde. Auch der Konzertabend „Erinnerungen an den Sommer der Liebe“ soll als Präsenzveranstaltung am 13. November die Herzen von Nostalgikern höherschlagen lassen. Und weil Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält, bleibt die Akademieküche nicht kalt. Sternekoch Tristan Brandt lädt am 14. November zur Show, kocht und serviert den Zuschauern ein vorweihnachtliches Zwei-Gang-Menü, lässt sich dabei über die Schulter schauen und beantwortet Fragen. Dabei gelten wie grundsätzlich im Haus die 3G-Regeln. „Wir hätten mit der neuen Landesverordnung auch die Möglichkeit auf 2G zu gehen, aber wir wollen als öffentliche Einrichtung möglichst wenige Menschen ausschließen“, sagt Deß.

Im Netz

www.abendakademie-mannheim.de.