Viele Menschen sind es offenbar Leid, Masken zu tragen. Am Wochenende war die Polizei in Mannheim, Heidelberg und Umgebung mit vielen Kräften im Einsatz, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Auffällig war laut Polizei, dass das Tragen des Mund- und Nasenschutzes sorgloser betrachtet wird. Gerade am Samstag, als bei herrlichem Wetter viele Menschen die Innenstädte besucht hätten, seien die Masken oftmals nicht getragen worden. Während vor Wochen flächendeckend noch eine Tragequote von weit über 90 Prozent registriert worden war, fiel sie laut Polizei zumindest über das Wochenende deutlich ab. 420 Personen sollen gegen die Tragepflicht verstoßen haben. Bei 60 von ihnen sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil sie sich offenbar nicht belehren ließen. Außerdem sind von Freitag- bis Sonntagabend den weiteren Angaben zufolge 1200 Fahrzeuge wegen der Ausgangsbeschränkung gestoppt worden. 150 Verstöße seien beanstandet worden. Die Polizei will weiter intensiv kontrollieren.