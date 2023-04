Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch etwas mehr als ein Jahr bis zur Bundesgartenschau in Mannheim – und kaum etwas blüht. Die Projektverantwortlichen vor Ort stehen weiter unter einem enormen Zeitdruck. Es hakt an mehreren Stellen.

Die Eintrittskarten sind schon druckfertig. Der Vorverkauf für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim startet in drei Wochen. Doch wer am Zaun der ehemaligen US-Kaserne „Spinelli“ entlang