Für viele Obdachlose in Mannheim sind die vier Wochen ab Mitte Januar etwas ganz Besonderes. In der Citykirche Konkordien bekommen sie in diesem Zeitraum täglich eine warme Mahlzeit serviert. Doch über dem kleinen Jubiläum liegen Schatten.

Die Mannheimer Vesperkirche feiert Jubiläum. Am 9. Januar öffnet die Citykirche Konkordien zum 25. Mal ihre Türen für die Menschen, denen es am nötigsten fehlt: einer warmen