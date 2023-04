Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 24. Mannheimer Vesperkirche erhält ein anderes Gesicht. Klar ist aber, dass Bedürftige auch in diesem Winter ein Angebot in der Mannheimer Citykirche Konkordien erhalten werden. Eine Absage sei keine Option gewesen. Im Gegenteil, so der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann: „Die Not ist größer geworden in den vergangenen Monaten.“

Gäste im Kirchenschiff von Konkordien erhalten weiterhin ein warmes Mittagessen. Allerdings gibt es nur 60 Sitzplätze. Deshalb ist geplant, das warme Essen in drei Schichten auszugeben.