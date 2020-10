Die Organisatoren der Vesperkirche haben sich lange darüber den Kopf zerbrochen, wie das Angebot in Corona-Zeiten am Leben erhalten werden kann. Jetzt steht fest: Man will den Bedürftigen gerade jetzt zur Seite stehen.

Die Vesperkirche in Mannheim soll es auch 2021 geben – wenn auch unter anderen Bedingungen. „Die, die schon arm waren, haben keinen Ort mehr, an dem sie sein dürfen“, sagt Pfarrerin Anne Ressel, „es fehlen Räume der Begegnung und Versorgung.“ Die Situation der Obdachlosen hat sich verschärft. Deswegen ist es den Organisatoren wichtig, das Angebot am Leben zu erhalten.

Lange wurde darüber nachgedacht, wie eine Vesperkirche mit einem entsprechenden Hygiene-Konzept aussehen kann. Viele Details müssen noch geklärt werden, doch die grundsätzliche Entscheidung ist getroffen. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagen die Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke. Glücklich sei man auch über die große Unterstützung des Gesundheitsamts. „Wir sind nicht dazu da, Dinge zu verhindern, sondern sie im Rahmen des Machbaren auch unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen“, versichert Behördenleiter Peter Schäfer.

Vom 6. bis 31. Januar werden die Gäste nun in drei Schichten zum Essen gebeten. In der Kirche werden zuvor alle Bänke ausgebaut, so dass Platz ist für 80 Menschen pro Schicht. Das Angebot erstreckt sich dann von 10.30 Uhr bis 15.20 Uhr, inklusive der Pausen, um zu lüften und zu desinfizieren. Zudem soll ein großes Zelt vor der Konkordienkirche in den Quadraten aufgebaut werden. Wie in den Jahren zuvor wird es eine soziale Beratung sowie eine medizinische Versorgung geben.

