Sie kamen mit Baseballschlägern und einem Brecheisen, zertrümmerten minutenlang die aus Sicherheitsglas bestehende Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Oberen Luisenpark. So schildern Hausbewohner gegenüber der RHEINPFALZ den Vorfall, der sich am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ereignete. Über die brachiale Gewalt, die am helllichten Tag in ihrem Zuhause angewandt wurde, sind sie noch immer schockiert. Bereits gegen 7.30 Uhr hat es nach Ansicht einiger der Hausbewohner einen Ausspähversuch, eventuell auch schon einen ersten Einbruchversuch gegeben, der sich auf eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses konzentriert habe. Nachdem dieser aber vereitelt wurde, sei dann etwas mehr als eine Stunde später ein „Höllenlärm“ an der Haustür losgebrochen.

Über das Treppenhaus sei zu beobachten gewesen, wie vermummte Personen minutenlang damit beschäftigt waren, sich Zugang zum Anwesen zu verschaffen. Nach dem erfolgreichen Zerstören der Haustür sei von den Tätern zielgerichtet eine Wohnung im Obergeschoss angesteuert worden – dort hätten die Vermummten ebenfalls versucht, gewaltsam die Eingangstür aufzubrechen. „Das sind Methoden, die an organisierte Kriminalität erinnern“, sagt einer der Hausbewohner, die sich teils kritisch über das Agieren der Polizei äußern. Zum einen hätten die Beamten vergleichsweise lange gebraucht, um den Tatort zu erreichen – die Vermummten seien zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr vor Ort gewesen. Und auch, wenn die angerückten zwölf Polizeibeamten plus Suchhund vor Ort ihre Arbeit gut gemacht hätten, sei in der Folge weder die Spurensicherung angefordert worden, noch habe es eine systematische Befragung der Hausbewohner gegeben. „Dass es mitten in Mannheim eine von solch brachialer Gewalt gekennzeichnete Attacke auf ein Wohnhaus gibt, in dem sich Familien mit Kindern teils im Alter von null bis 12 Jahren in ihren Wohnungen verschanzen müssen, ist absolut besorgniserregend“, formuliert es jemand. Die empfundene Passivität der Polizei im Nachgang dazu lasse die Bewohner mit dem Gefühl zurück, alleingelassen zu werden.

Die Mannheimer Polizei teilt auf Anfrage mit, dass die Kriminalpolizei in besagter Angelegenheit die Ermittlungen aufgenommen hat. Derzeit werde geprüft, ob es sich um einen versuchten Einbruch gehandelt habe, oder ob die Täter im Haus jemanden kannten – eine Person also gezielt aufsuchen wollten. „Um einen klassischen Einbruch dürfte es sich angesichts des Tathergangs und auch der Uhrzeit wohl allerdings nicht handeln“, sagte ein Sprecher am Sonntag gegenüber der RHEINPFALZ. Mit den Hausbewohnern habe die Polizei Kontakt aufgenommen.