Eine als vermisst gemeldete Frau haben Einsatzkräfte am Samstag am Heidelberger Königsstuhl tot aufgefunden. Das hat die Polizei am Montag ohne nähere Angaben zur Person mitgeteilt.

Den weiteren Angaben zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Bei der Suche nach der Vermissten war am Samstag unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz.