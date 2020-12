[Aktualisiert 11.53 Uhr] Mit zahlreichen Einsatzkräften hatte die Polizei im Bereich Mannheim-Seckenheim und Ilvesheim nach einer vermissten 55-jährigen Frau aus Schwetzingen gesucht. Am Dienstagmorgen meldete sich die Frau jedoch bei einer Bekannten und kehrte anschließend wohlbehalten nach Hause zurück. Eigenen Angaben zufolge habe sie die Nacht bei einer Freundin verbracht. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Bereich Mannheim-Seckenheim/Ilvesheim nach der 55-jährigen Frau aus Schwetzingen gesucht. Sie hatte ihre Wohnung am Montag gegen 14 Uhr verlassen und war zunächst nicht zurückkehrt. Die Polizei hatte vermutet, dass die Frau sich in einer hilflosen Lage befindet, weil sie auf Medikamente angewiesen ist.