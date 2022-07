Ein bisher Unbekannter hat am Dienstagmittag auf der B38 bei Mannheim ein Fahrzeugteil verloren, und dadurch Schäden an zwei nachfolgenden Fahrzeugen verursacht. Nach Polizeiangaben blieb das Fahrzeugteil – vermutlich das Verbindungsrohr einer Abgasanlage – stadteinwärts auf der B38 in Höhe der Abzweigung zur Gorxheimer Straße liegen, wo es gegen 13 Uhr ein BMW-Fahrer überfuhr. Den Beamten zufolge wurde das Fahrzeugteil dadurch in die Luft geschleudert, prallte anschließend gegen die Frontscheibe eines nachfolgenden Lastwagens und durchschlug diese. Danach rollte oder flog das Rohr über den Lastwagen hinweg, und blieb wieder auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer eines dahinter befindlichen Opel konnte laut Polizeibericht noch rechtzeitig bremsen und sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Am BMW sowie dem Lkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Hinweise an die Autobahnpolizei Mannheim unter Telefon 0621 470930.