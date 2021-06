Der 43-jährige Gastwirt, der am frühen Donnerstagmorgen von zwei Zeugen in seiner Gaststätte in der Mittelstraße in der Mannheimer Neckarstadt-West schwer verletzt aufgefunden worden war, wird laut Polizei nach wie vor in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt. Derweil sind die Ermittler einen entscheidenden Schritt vorangekommen: Dringend tatverdächtig ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein 34-jähriger Landsmann des rumänischstämmigen Opfers, dessen Aufenthaltsort aber nicht bekannt ist. Die Hintergründe der Tat seien indessen noch unklar. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dessen Aufenthaltsort können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.