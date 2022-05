Ein verletzter Schwan hat die Mannheimer Polizei am Samstagmorgen im Stadtteil Feudenheim auf Trab gehalten: Gegen 11 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen offensichtlich flugunfähigen Schwan auf der Sudetenstraße, berichtet die Polizei. Zusammen mit dem zuständigen Jagdpächter trieb eine Streifenbesatzung dann den Schwan in Richtung Vogelstangsee, da ein Einfangen das Tier nach Meinung des Experten nur noch mehr gestresst hätte. Am See bestehe nun die beste Chance, dass sich der Schwan wieder erholen kann, meint die Polizei.