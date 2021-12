Ein Unbekannter hat am Sonntag kurz nach 1 Uhr morgens an der Haltestelle am Mannheimer Marktplatz eine Glasflasche gegen das Fenster einer anfahrenden Straßenbahn geworfen. Hierbei wurden laut Polizei zwei Fahrgäste durch Glassplitter verletzt. Anschließend flüchtete der Mann offenbar zu Fuß in Richtung der K-Quadrate. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unbekannte bereits an der Haltestelle Bahnhof Käfertal Passanten belästigt hatte. Die Opfer wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.