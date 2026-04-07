Ein Hund hat am Samstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen Labrador und dessen Halter angegriffen. Laut Polizei war ein 34-jähriger Mann mit seinem Labrador im Feldgebiet unterwegs, als ihm eine unbekannte Frau mit einem angeleinten Pitbull begegnete. Der Pitbull riss sich plötzlich los und griff den Labrador an. Der 34-Jährige ging dazwischen und beendete die Auseinandersetzung. Die Frau entschuldigte sich und bat, die Polizei nicht zu rufen. Als der Mann dennoch die Polizei alarmierte, entfernte sich die Halterin des Pitbulls vom Ort. Der Mann und sein Hund erlitten leichte Verletzungen. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.