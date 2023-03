Ein Experiment muss nicht perfekt sein. Aber die Kommunikation im Zuge der Teilsperrungen in den Quadraten war von vorne bis hinten schlecht. Im Mai wird es lustig.

Viele Händler und Autofahrer atmen jetzt erst mal auf. Endlich ist alles wieder so wie es war. Die Sperrungen mit den aufdringlichen Hindernissen auf der Straße haben so manchen in die Verzweiflung getrieben – und vor allem in den ersten Wochen des Verkehrsversuchs kreativ werden lassen. Absperrungen wurden kreativ umkurvt oder gleich ganz überfahren. Ortsunkundige waren wegen der schlechten Beschilderung zu Beginn überfordert. Es wurde nachgebessert. Gut so. Das Grundproblem aber blieb: Wenn Straßen irgendwo dicht gemacht werden, ballen sich Autos woanders. Das ist dann auch für Radfahrer und Anwohner kein Vergnügen.

Die Dauer des Versuchs war lange Interpretationssache. Die Auswertung von Verkehrsdaten klappte nicht wie gewünscht. Es gab zu viele Baustellen, wo es stockte – Stichworte Fahrlachtunnel und Kurpfalzbrücke. Die Diskussion im Mai über das Ergebnis von Autozählungen wird lustig. Denn was sind Statistiken? Genau, Interpretationssache.

