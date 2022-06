Auf der A6 am Autobahnkreuz Walldorf ist es am Montag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem insgesamt fünf Sattelzüge beteiligt waren. Wegen der Bildung eines Staus bremsten laut Polizei vier Sattelzugfahrer, die auf der rechten Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs waren, ihre Lastfahrzeuge bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 63-jähriger Sattelzugfahrer fuhr dann infolge von Unachtsamkeit auf das letzte Fahrzeug auf und schob insgesamt vier Sattelzüge aufeinander. Dabei erlitt der 63-Jährige laut Polizeibericht schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Lastwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben waren drei der fünf Sattelzüge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Auto auf der mittleren Fahrspur wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn der A6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.