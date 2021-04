Um kurz vor 16 Uhr kam es im Bereich Waldhof-/Untermühlaustraße in der Mannheimer Neckarstadt zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Laut Polizei war das Auto stadteinwärts unterwegs, als dessen Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen beim Linksabbiegen die parallel fahrende Straßenbahn übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, an Auto und Straßenbahn entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wegen der Unfallaufnahme kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Haltestelle „Untermühlaustraße“ sowie im Straßenbahn-Verkehr.