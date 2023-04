Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neues Angebot in Mannheim soll individuelle Mobilität und öffentliche Verkehrsmittel stärker miteinander verknüpfen. Das Shuttle, dessen Namen sehr stark an einen Snack mit Erdnussgeschmack erinnert, steht schon an der Startlinie.

Am 1. März geht in Mannheim das „flexible, individuelle Personen-Shuttle“, abgekürzt „Fips“, an den Start. Es ist ein Projekt der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH.