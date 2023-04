Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz der Kritik von Gewerbetreibenden an den Teilsperrungen in den Quadraten soll der Verkehrsversuch weitergehen. Weil es aber Probleme gibt, wird nachgebessert.

Aktuell wird kaum ein anderes Thema in Mannheim so leidenschaftlich diskutiert wie der Verkehrsversuch in der City.