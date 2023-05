Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lag es an der Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheit, am Wetter, an der Ehrfurcht vor dem Tag der deutschen Einheit als nationalem Gedenktag, oder hat die Mannheimer Innenstadt an Attraktivität eingebüßt? Der erste verkaufsoffene Sonntag seit 24 Monaten lockte deutlich weniger Besucher in die Innenstadt, als seine Vorgänger. Viele fanden das gut.

Sicher. In der Kunststraße hatte sich der gewohnte Stau gebildet. Aber sobald die Blechkisten erst einmal abgestellt waren, empfing die Besucher der Quadrate eine Art heitere Gelassenheit.