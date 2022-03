Nach einer ganzen Serie von Gewalttaten gegenüber Frauen soll ein 32-Jähriger dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Vor allem ein Fall hatte die Ermittler wochenlang beschäftigt. Am 19. Oktober 2021 hat der Mann laut Staatsanwaltschaft eine fremde Frau in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzingerstadt in Mannheim vergewaltigt und dann erwürgt. Vorher hatte der mutmaßliche Täter auf dem Dachboden des Hauses die Nacht verbracht. Am nächsten Morgen soll er bei der Frau geklingelt und sie ohne Vorwarnung angegriffen haben. Das Opfer hatte offenbar gerade mit einer Freundin telefoniert und den Hörer beiseite gelegt, um die Tür zu öffnen. Die Frau am anderen Ende der Leitung hatte den Hilferuf gehört und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war der Mann bereits geflohen.

Weitere Taten in Heidelberg und Krefeld

Unmittelbar vor diesem Gewaltverbrechen soll der Verdächtige in der Nacht einer anderen Frau vom Heidelberger Hauptbahnhof zu deren Wohnung gefolgt sein. Dort soll er seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dieses schließlich auf den Boden gedrückt haben. Er soll weiter auf die Frau eingeschlagen haben. Erst als ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam geworden sei, habe der 32-Jährige von seinem Opfer abgelassen, so die Staatsanwaltschaft. Als die Frau flüchtete, soll der Mann ihr gefolgt sein. Er riss ihr den weiteren Angaben zufolge einen Rucksack vom Rücken und stahl Geld und Wertgegenstände. Die Frau trug laut Staatsanwaltschaft erhebliche Verletzungen davon. Am 20. Oktober hat sich der Mann offenbar in die nordrhein-westfälische Stadt Krefeld begeben. Auch dort soll er eine Frau ausgeraubt und auf brutale Art verletzt haben. Das Mobiltelefon dieses Opfers wurde laut Staatsanwaltschaft bei der Festnahme des 32-Jährigen am 24. November in Duisburg gefunden.

Gutachten: Mann psychisch krank

Der 32-Jährige soll bei den Taten nach dem vorläufigen Ergebnis eines Gutachtens wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben. Weil nach Angaben der Strafverfolgungsbehörde davon auszugehen ist, dass der Mann weiterhin eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ist, kommt statt einer Bestrafung die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht. Das Landgericht hat nunmehr über die Zulassung der staatsanwaltschaftlichen Antragsschrift zu entscheiden.