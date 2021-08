Eine 23-Jährige soll in einer Bar im Mannheimer Jungbusch Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich der Vorfall bereits am 10. Juni kurz vor Mitternacht ereignet haben. Laut Polizei hat die junge Frau alleine die Toilette aufgesucht. Der Unbekannte sei ihr unbemerkt in die Kabine gefolgt. Dort habe er sie überwältigt und gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 23-Jährigen soll es schließlich gelungen sein, aus der Toilette zu flüchten. Die junge Frau beschrieb den mutmaßlichen Täter so: etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, schwarzafrikanisches Aussehen, dunkle Hautfarbe und sehr kurze schwarze Haare. Der Unbekannte soll zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit einem farbigen Aufdruck auf der Brust bekleidet gewesen sein. Er trug außerdem eine auffällige silberne oder goldene Halskette. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621/174-4444.