Ein betrunkener Autofahrer hat sich am frühen Samstagmorgen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Mannheim geliefert. Das teilte die Polizei mit.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel der 54 Jahre alte Fahrer gegen 2.20 Uhr auf der Frankenthaler Straße auf, weil er mit seinem Honda in Schlangenlinien unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Mann und flüchtete.

Mit Unterstützung weiterer Streifen der Polizeipräsidien Mannheim und Südhessen verfolgten die Beamten den Wagen unter anderem über die B44, durch Mannheim-Scharhof, entlang der Coleman Barracks sowie durch Mannheim-Blumenau.

Während der Flucht fuhr der Mann laut Polizei auch über Feldwege und unbefestigte Flächen. Dabei beschädigte er unter anderem ein Verkehrsschild im Bereich der Einmündung von der B44 in die Großgehrenstraße.

In der Straße Oberer Bruchrand verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach einer Kollision mit einem Verkehrsschild kam der Honda auf einem Flurstück zum Stehen.

Der 54-Jährige wurde festgenommen. Dabei leistete er Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei bittet Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter Telefon 0621 77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.