Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist in Mannheim vor allem am Freitag zu rechnen. Zwischen 8 und 12 Uhr findet eine große Kundgebung der Gewerkschaft Verdi auf dem Alten Meßplatz statt. Erwartet werden nach Angaben der Stadt rund 2000 Teilnehmer.

Dass alle Busse und Straßenbahnen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen stillstehen, dürfte am Freitag im Berufsverkehr für einige Probleme sorgen. Außerdem bleiben in Mannheim Kindertagesstätten zu. Mit Einschränkungen ist im Universitätsklinikum zu rechnen. Zum Alten Messplatz bewegen sich vier Demonstrationszüge auf unterschiedlichen Routen.

Hintergrund: Vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde will die Gewerkschaft ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Diese sind im Kern: 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr.

Ziel Alter Messplatz

Der erste Demonstrationszug startet um 7.45 Uhr an der Abfallwirtschaft Mannheim in der Käfertaler Straße und führt über die Käfertaler Straße bis zum Alten Meßplatz. Der zweite führt ab 7.50 Uhr vom Theodor-Kutzer Ufer über den Geh- und Radweg der Friedrich-Ebert-Brücke über die Friedrich-Ebert-Straße bis zur Käfertaler Straße, dort erfolgt eine Vereinigung mit dem ersten Demonstrationszug. Ein weiterer startet um 8.10 Uhr vom Vorplatz Nationaltheater und führt über den Friedrichsring und die Kurpfalzbrücke bis zum Alten Meßplatz. Und schließlich führt eine Route ab 8.30 Uhr über den Toulonplatz auf die verlängerten Planken bis zum Paradeplatz und von dort über Breite Straße, Kurpfalzkreisel und Kurpfalzbrücke bis zum Alten Meßplatz.

Ungefähr 200 Teilnehmer werden unterdessen am Samstag zu einer Kurden-Demonstration erwartet. Der Zug startet um 14 Uhr am Hauptbahnhof Mannheim und endet gegen 17 Uhr am Alten Meßplatz.