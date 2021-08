Ein 46-Jähriger hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft versucht, seine Ehefrau zu töten. Der Mann wurde verhaftet. Er soll der 40-Jährigen am Vormittag des 19. August in der gemeinsamen Wohnung mehrere Stiche und Schnittwunden zugefügt haben. Der Verdächtige war nach der Tat geflüchtet. Die Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Die schwerverletzte Frau wurde nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden bis zum Eintreffen des Notarztes betreut. In einer Klinik kämpfen die Ärzte um ihr Leben. Mittlerweile soll keine Lebensgefahr mehr bestehen. Am Samstagabend stellte sich der Verdächtige im Beisein eines Anwalts der Polizei. Er wurde festgenommen und am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dann wurde er in ein Gefängnis gebracht. Das Tatmotiv dürfte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Zusammenhang mit der bevorstehenden Trennung des Paares stehen. Der Verdächtige soll bis zu diesem Vorfall nicht polizeilich in Erscheinung getreten sein. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.