Zwei Männer im Alter von 27 und 31 Jahren haben sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen im Stadtgebiet von Mannheim ein verbotenes Autorennen geliefert. Die beiden Mercedes der S-Klasse waren einer zivilen Polizeistreife in der Untermühlaustraße in der Neckarstadt aufgefallen, als sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sandhofen unterwegs waren. Die Beamten folgten den Fahrzeugen, die ständig die Fahrstreifen wechselten und dabei an mehreren Ampeln das Rotlicht missachteten. Schließlich gelang es den Polizisten, die Fahrzeuge zu stoppen und deren Fahrer zu kontrollieren. Beide Männer bestritten, ein Rennen gefahren zu sein, eine plausible Erklärung für ihre Fahrweise und die hohe Geschwindigkeit konnten oder wollten die beiden jedoch nicht abgeben. Gegen sie wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ermittelt. Ihre Führerscheine wurden einbehalten. Ihre Autos wurden von Bekannten abgeholt.