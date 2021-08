Kritisch sieht die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Aschhoff die Mitteilung des US-Militärs, das Coleman-Gelände im Norden Mannheims weiterhin nicht verlassen zu wollen. Es kündigte an, mehrere Standorte in Deutschland behalten zu wollen, weil es einen wachsenden Bedarf an Einrichtungen auf dem europäischen Kontinent gebe. „Es ist bitter, dass das 220 Hektar große Gelände weiterhin als Lager für militärische Gerätschaften genutzt werden soll“, sagte die Grünen-Politikerin. Der Abzug der US-Army von diesem Gelände war schon vor mehr als zehn Jahren angekündigt worden. 2015 entschied man sich dann aber anders. „Mit der aktuellen Meldung, das ökologisch wertvolle Gelände im Mannheimer Norden weiterhin militärisch nutzen zu wollen, rückt die Öffnung für die Bevölkerung wiederum in die Ferne“, so Aschhoff. Sie erwartet die Fortführung des Naturschutzverfahrens und den Zugang zur Pflege des Gebiets sowie zum Monitoring der seltenen und schützenswerten Tier- und Pflanzenarten auf dem Areal.