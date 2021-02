Die Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten üben scharfe Kritik an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). „Wer nicht hören will, muss fühlen. Es war zu erwarten, dass der Verwaltungsgerichtshof den Sozialminister bei den Ausgangssperren in die Schranken weist“, sagt etwa Boris Weirauch. Das Gericht hat am Montag die nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg aufgehoben. „Es kann nicht sein, dass man eine Ausgangssperre bei einer Inzidenzzahl von 200 einführt und sie bei sinkenden Inzidenzzahlen ohne fundierte rechtliche Begründung und nachgewiesene Kausalität aufrechterhält.“ SPD-Kollege Stefan Fulst-Blei ergänzt, dass Lucha zum wiederholten Mal das Vertrauen in die Corona-Politik der Landesregierung beschädigt habe. Weirauch: „Es wird einmal mehr deutlich, dass der Sozialminister den Herausforderungen der Pandemie und ihrer Bekämpfung nicht gewachsen ist.“