Für sieben Jahre und neun Monate muss ein 30-jähriger Mann in Haft. Das Landgericht Mannheim sah es als erwiesen an, dass er in der Nacht auf 16. August 2019 seine 22-jährige Ex-Freundin im Stadtteil Rheinau erstochen hat. Als die Polizei damals bei ihm klingelte, versuchte er sich durch einen Sprung vom Balkon aus 18 Metern Höhe selbst das Leben zu nehmen. Seither ist er an den Rollstuhl gefesselt.

Daran, dass der 30-Jährige die spanische Studentin mit 22 Messerstichen getötet hat, bestand für die Richter kein Zweifel. „Die Tür war von innen abgeschlossen und außer ihm und der Getöteten gab es keine Hinweise auf einen weiteren Anwesenden.“ Die Merkmale für einen Mord sah das Gericht, wie auch schon Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung, trotzdem nicht erfüllt.

„Wir können nicht ausschließen, dass es vorher einen Streit gegeben hat“, erklärte Oberstaatsanwalt Peter Lintz. Und auch für Heimtücke oder Grausamkeit fehlten die Nachweise. Hinzu komme, dass der Angeklagte toxisch beeinträchtigt gewesen sei. Denn laut Zeugenaussagen stand er zum Tatzeitpunkt erheblich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Das hatte auch die Getötete noch selbst mitgeteilt, die in einem letzten Telefonanruf am Abend der Tat einem gemeinsamen Freund berichtet hatte, dass ihr Verflossener „total bekifft“ sei, möglicherweise ärztliche Hilfe benötige und sie deshalb die ehemals gemeinsame Wohnung im Stadtteil Rheinau bald wieder verlassen werde.

„Vollkommen ausgestanzte Erinnerung“

Dazu kam es dann aber nicht mehr. „Vermutlich hat er sie kurz nach diesem Gespräch mit dem Messer angegriffen“, mutmaßten die Richter. Was folgte, waren rund 20 Stunden, an die sich der Angeklagte nach eigenen Worten nicht mehr erinnern kann, und die auch die Gerichtsverhandlung nicht wieder rekonstruieren konnte. Der Mann selbst berief sich auf eine „vollkommen ausgestanzte Erinnerung“, der Gutachter hatte einen bewussten Verdrängungsprozess nicht ausgeschlossen.

Die Tote wurde erst am Abend des Tages nach der Tat entdeckt. Kurz davor hatte der 30-Jährige sich durch einen Sprung vom Balkon das Leben zu nehmen versucht, was er augenscheinlich auch schon in der Wohnung selbst mehrfach versucht hatte. Denn in der Dachgeschosswohnung entdeckten die Ermittler jede Menge Blutspuren, aber nur die auf dem Bett selbst stammten von der getöteten jungen Frau. Alle übrigen stimmten mit den Merkmalen des Blutes des Mannes überein, der sich offensichtlich mit Messern und Rasierklingen selbst verletzt hatte.

22 Messerstiche in den Halsbereich

Einen Zweifel an der Tötungsabsicht schlossen die Richter aus. Immerhin hatte der Mann die Frau in schneller Folge mit 22 Messerstichen ausschließlich in den Halsbereich verletzt. Dies hatte einen massiven Blutverlust und eine Luftembolie im Herzen zur Folge. „Der Angeklagte hat einen Menschen getötet ohne eine Mörder zu sein“, unterschieden die Richter juristisch.

Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre und neun Monate wegen Totschlags gefordert. Die Verteidigung hielt fünf Jahre für tat- und schuldangemessen.