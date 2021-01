Die ersten Pflegekräfte und Ärzte des Universitätsklinikums Mannheim sind gegen das Coronavirus geimpft worden. Wie das Krankenhaus am Dienstag mitteilte, wurde als Erste eine Intensiv-Pflegekraft geimpft. In einem ersten Schritt können am Klinikum Mitarbeiter geimpft werden, die unmittelbar an der Covid-19-Versorgung beteiligt sind. Dazu gehören zum Beispiel alle Mitarbeiter von Covid-19-Intensiv- oder -Normalstationen und der Zentralen Notaufnahme. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs folgen schrittweise Mitarbeiter weiterer Bereiche. Über 80 Prozent aller Mitarbeiter, die im direkten Kontakt mit Patienten stehen, interessieren sich laut Klinikum für eine Impfung. „Um diesen Wunsch so schnell wie möglich erfüllen zu können, hoffen wir auf eine zeitnahe Lieferung weiterer Impfdosen durch das Land Baden-Württemberg“, sagt Hans-Jürgen Hennes, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Krankenhauses.

