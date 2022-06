Weil ein Unbekannter am Donnerstag in Schönau an einer auf Grün schaltenden Ampel in der Sonderburger Straße zunächst zwar losfuhr, dann laut Polizei aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen plötzlich eine Vollbremsung hinlegte, sind eine 33-Jährige und ihr fünf Monate altes Kind verletzt worden. Sie befanden sich in einem Linienbus, der gegen 13 Uhr hinter dem unbekannten Fahrer mit seinem orangefarbenen Kastenwagen fuhr und damit zur Vollbremsung gezwungen wurde. Die 33-Jährige, die mit ihrem Kinderwagen zu diesem Zeitpunkt im Bus stand, stürzte den Beamten zufolge zu Boden, ihr fünf Monate alter Säugling fiel aus dem Kinderwagen. Beide erlitten leichte Verletzungen, der Kastenwagen fuhr anschließend einfach davon. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4222.