Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zirka 4500 Euro Sachschaden entstand, ist es am frühen Samstagmorgen in der Käfertaler Straße gekommen. Laut Polizei fuhr ein grauer Daimler-Benz gegen 1.20 Uhr auf das Auto eines 57-Jährigen auf, der in Richtung Mittelstraße fuhr und an der Einmündung Obere Clignetstraße anhielt, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Der Unfallverursacher flüchtete, Hinweise unter Telefon 0621 33010.