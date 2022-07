Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ein 19-jähriger Mann war laut Polizei gegen Mitternacht mit seinem hochmotorisierten Mercedes AMG auf der Schwabenstraße von Suebenheim in Richtung Seckenheim unterwegs, als er – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit – einen dortigen Kreisverkehr zu spät erkannte, stattdessen geradeaus auf dessen steinerne Böschung fuhr und gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige sowie dessen gleichaltrige Beifahrerin erlitten den Beamten zufolge leichte Verletzungen, Alkohol- oder Drogeneinfluss habe nicht festgestellt werden können. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.