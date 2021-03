Ein Sattelzug-Fahrer hat am Samstagmorgen im Stadtteil Waldhof einen Unfall verursacht und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 6.20 Uhr mit seinem Lkw in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe der Zufahrt von der L 597 wollte er laut Polizei auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah ein Auto. Anschließend fuhr der Sattelzug einfach weiter. Der Fahrer des Ford erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das Auto wurde abgeschleppt. Es war Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro entstanden. Laut Zeugen soll es sich um eine Sattelzugmaschine mit weißem oder grauem Auflieger gehandelt haben.