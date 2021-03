Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen den Quadraten S 3 und S 4 in der Mannheimer Innenstadt sind sechs Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Laut Polizei fuhr ein 21-Jähriger zwischen R 3 und R 4 mit seinem Wagen vermutlich zu schnell in Richtung Friedrichsring. Auf Höhe der Kreuzung R 3/S 4 missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-jährigen Fahrers. Die Wagen stießen zusammen, anschließend prallte der Wagen des 21-Jährigen gegen eine Baustellenabsicherung und dann gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde dabei auf einen davorstehenden Wagen aufgeschoben. Durch herumfliegende Teile der Baustellenabsicherung wurden zudem zwei weitere geparkte Autos beschädigt. Der 52-jährige Fahrer des unmittelbar am Unfall beteiligten Wagens und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.