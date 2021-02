Ein gestohlener Roller und Alkohol war im Spiel, als sich ein 35-jähriger Beifahrer bei einem Unfall im Mannheimer Stadtteil Neckarau am Samstag schwer verletzt hat. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 70-Jährige um 18.20 Uhr mit einem Auto der Marke Toyota die Rhenaniastraße und bremste aus noch unklarer Ursache stark ab. Der 26-jährige Fahrer eines Motorrollers Yamaha, der dahinter fuhr, erkannte die Situation laut Polizei offensichtlich nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Auto, wobei sich sein 35-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zuzog und in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Toyota-Fahrerin Alkohol getrunken hatte, der Rollerfahrer keinen Führerschein vorweisen konnte und der Roller gestohlen gemeldet war. Während die Autofahrerin ihren Führerschein abgeben musste, war der 26-Jährige nur den gestohlenen Roller wieder los. „Einen Führerschein hatte er ja nicht“, berichtet die Polizei. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro, am Roller von 500 Euro.