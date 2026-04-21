Ein Rangierbegleiter ist bei einem Unfall an einem ungesicherten Bahnübergang im Mannheimer Hafengebiet leicht verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall am Montag gegen 7 Uhr in der Rotterdamer Straße. Der 37-Jährige sicherte den Übergang mit Handzeichen, als sich ein BMW näherte und der Fahrer per Gesten signalisierte, keine Zeit zu haben. Trotz der Handzeichen des Rangierbegleiters überquerte der Wagen den Übergang und touchierte mit dem Außenspiegel den Arm des 37-Jährigen. Dieser stürzte. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt, wurde aber kurz darauf in der Nähe gefunden.