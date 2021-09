Bei einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen im Baustellenbereich auf der A6 bei Sinsheim sind am Sonntagvormittag drei Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die A6 war in Fahrtrichtung Mannheim etwa eine Stunde lang gesperrt, es bildet sich ein langer Stau. Nach Angaben der Einsatzkräfte kollidierten die fünf Autos im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim, an einer Stelle, wo die Fahrbahn von drei auf zwei Spuren verengt wird. Einige der teils stark demolierten Fahrzeuge kamen auf der linken Spur und dem abgesperrten Baufeld zum Stehen.