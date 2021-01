Der Fahrer eines Sattelzugs hat beim Versuch eines Überholmanövers auf der A6 einen Unfall verursacht. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim wollte er am Montagmorgen laut Polizei mit seinem Gefährt von der rechten auf die mittlere Spur wechseln und übersah einen BMW. Um eine Kollision zu vermeiden, riss der 32-jährige Fahrer des Autos offenbar das Lenkrad herum. Durch die schnelle Lenkbewegung kam der BMW jedoch ins Schleudern und schlug frontal in die rechte Leitplanke ein. Der Fahrer des Sattelzuges konnte dem BMW nach Angaben der Polizei nicht mehr ausweichen und schob ihn noch etwa 100 Meter vor sich her. Der BMW-Fahrer soll leichte Verletzungen am Finger erlitten haben, der Sattelzugfahrer kam offenbar ohne Blessuren davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.