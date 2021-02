Bei einem schweren Unfall im Mannheimer Stadtteil Luzenberg sind am Sonntagabend fünf Personen – darunter drei Kinder – teils schwer verletzt worden. Laut Polizei kollidierte ein Mercedes mit einem Audi an der Kreuzung Eisenstraße/Luzenbergstraße. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Menschen aus den Autos zu befreien. Auch mehrere Notfallseelsorger waren im Einsatz. Die Luzenbergstaße in Fahrtrichtung Innenstadt ist voll gesperrt.

Laut Polizei ist der Unfallhergang derzeit noch unklar, ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf mehrere Zehntausend Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.