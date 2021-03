Zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, haben am Donnerstagabend in der Mannheimer Neckarstadt-West drei Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren zusammengeschlagen. Das aggressive Duo traf laut Polizei gegen 21 Uhr an der Mittelstraße vor einem Schnellrestaurant auf die drei jungen Leute und geriet mit ihnen in Streit. Zunächst schlug die unbekannte Frau einem 17-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf, wobei dieser eine stark blutende Verletzung am Ohr erlitt. Währenddessen schlug der Mann einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging daraufhin zu Boden. Anschließend trat der Täter ihm noch mehrfach mit dem Fuß ins Gesicht. Als sich der 18-Jährige zwischen den Angreifer und den am Boden liegenden Kumpel stellte, schlug ihm die Frau mit der Faust so stark auf die Hand, dass diese stark anschwoll. Anschließend flüchteten die Angreifer.