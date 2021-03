(aktualisiert 17.02 Uhr) Nachdem am Donnerstagmorgen in einem Kindergarten in Mannheim-Käfertal ein unbekannter Stoff freigesetzt wurde, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die drei betroffenen Personen, die leichte Verletzungen davontrugen, wurden laut Polizei ambulant behandelt. Eine Überprüfung der Berufsfeuerwehr Mannheim habe ergeben, dass nach Abschluss des Einsatzes keine Gefahr mehr bestanden habe. Der Heizraum, in dem der Stoff austrat, wurde ausgeräumt und gut gelüftet. Kinder und weiteres Personal seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, so die Polizei. Wie es zu dem Zwischenfall kam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.