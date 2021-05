In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter in Mannheim-Rheinau an fünf geparkten Autos die Seitenscheiben eingeschlagen. Aufgescheucht durch einen aufmerksamen Anwohner flüchtete der Täter. Ob aus den Wagen etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet mit Kapuzenpulli. Die Polizei sucht Zeugen.